Yüksekova'da nisan karı

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 6 köy ve mezralarında yollar ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 6 köy ve bağlı mezralarda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-04-03 22:08:08



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