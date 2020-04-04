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Güvenlik korucularını taşıyan araç dereye uçtu: 5 yaralı

DHA

Güvenlik korucularını taşıyan araç dereye uçtu: 5 yaralı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´de görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada, 5 güvenlik korucusu yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle yolu Fatih Kışlası yakınlarında meydana geldi. Görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan Y.A. yönetimindeki 30 AK 244 plakalı hafif ticari araç, şehir merkezine doğru girerken, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 4 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada, araçta sıkışan 5 güvenlik korucusu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-04-04 11:24:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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