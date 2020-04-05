Hakkari’de kavga edenlere ‘sosyal mesafe’ cezası

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Hakkari’de çıkan kavgaya karışan 11 kişiye ‘sosyal mesafe’ cezası kesildi.

Açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentteki bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL ceza kesildiğini belirtti.

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