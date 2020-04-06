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Belediye araçları dezenfekte edildi

İHA

Hakkari Belediyesinin tüm araçları ikinci defa dezenfekte edildi.

Belediye araçları dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesinin tüm araçları ikinci defa dezenfekte edildi.
Hakkari’de korona virs tedbirleri kapsamındaki dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, AVM’ler, cadde ve sokaklarla birçok noktanın dezenfekte edildiği Hakkari’de tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda bir taraftan dezenfekte çalışmaları yapılırken diğer taraftan da korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu” ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.
Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tüm araçlar Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
İki vakanın tespit edildiği Hakkari’de vatandaşlar evlerinde çıkmazken, sadece işe gidenlerin kent merkezinde görünmesi dikkatlerden kaçmadı.
Vali Akbıyık ise çarşı merkezinin boş anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak “Teşekkürler HakkariHakkari Evde Kalıyor” mesajını paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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