Yüksekova’da korona virüsüne karşı kurban kesilip dua edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için kurban kesilip dua edildi.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye’de de can almaya devam eden korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesine bağlı Kilimli köyünün sakinleri de virüs belasının def edilmesi için üç büyükbaş hayvanı kurban olarak keserek dua ettiler.

Açıklamalarda bulunan köyün imamı İbrahim Çobanoğlu, köy halkıyla yaptıkları istişareler sonucu ‘sadaka belâyı def eder’ şiarıyla kurban kestiklerini belirterek, “Allah’a sonsuz hamdû senalar olsun ki insanımız darlığı, sıkıntıyı anlayan sağlam bir zemine sahiptir. Köy sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yüce Allah makamında kabul buyursun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.