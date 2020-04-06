Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek vererek 1 aylık maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası devam ediyor. Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağlayarak destekte bulundu. Müdür Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini açıkladı.

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