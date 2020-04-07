Hakkari’de ambulanslar dezenfekte edildi

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Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında tüm ambulanslar tekrardan yıkanarak dezenfekte edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. Hakkari 112 Acil Servis ambulansları önce tazyikli suyla yıkandı daha sonra da dezenfekte edildi. Hakkari’de ambulansların içi ve dışı düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor.

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