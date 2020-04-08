Vali Abıyık, Ulu Camii inşaatında incelemede bulundu

"Bu gidiş gidiş değil"

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Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezde yapımı devam eden Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Cami inşaatında incelemelerde bulunarak, son durumu hakkında İl Müftüsü Faruk Gürbüz’den bilgi aldı.

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