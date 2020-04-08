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Vali Abıyık, Ulu Camii inşaatında incelemede bulundu

İHA

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezde yapımı devam eden Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Abıyık, Ulu Camii inşaatında incelemede bulundu

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezde yapımı devam eden Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Akbıyık, aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Cami inşaatında incelemelerde bulunarak, son durumu hakkında İl Müftüsü Faruk Gürbüz’den bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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