(Görüntülü) Hakkarili kadınlar maske ve tulum üretiyor

HAKKARİ'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde 24 kadın, maske, koruyucu tulum ve hasta önlüğü üretmeye başladı. Merkezi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte maske ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. <br>Koronavirüs salgınına karşı önlemler artırılırken, daha önce çeşitli tekstil ürünlerinin üretildiği, kurs ve eğitim programlarının verildiği Merzan Mahallesi'ndeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde, maske, koruyucu tulum ve hasta önlüğü üretimine başlandı. 24 kadın görev yaptığı merkezde, günde 5 bin maske ile 1000 tulum üretiliyor. Merkezi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, atölyeleri gezdi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Akbıyık, kentte maske ihtiyacını buradan karşılayacaklarını söyledi.<br>TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ise günde 10 bin maske ve 1000 tulum üretmeyi planladıklarını belirterek, "Hakkari'nin maske ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bunun için her türlü altyapımız da mevcut. Hakkari'yi inşallah maskesiz bırakmayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari <br>2020-04-08 11:34:58<br>

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