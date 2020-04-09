Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, maske dağıttı

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

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<br>Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) HAKKARİ'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe merkezini gezerek, halka maske dağıttı. <br>Şemdinli Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar sürdürülürken, Belediye Başkanı Tahir Saklı da AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ile ilçe merkezini gezdi. Halka maske dağıtan Başkan Saklı, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısında da bulundu. Herkesin salgına karşı tedbir alması gerektiğini belirten Saklı, "Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR<br>2020-04-09 10:10:58<br>

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