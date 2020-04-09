Yüksekova Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem 

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, salgın nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çevreye yem bırakıldı.<br>Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kent genelinde yoğun bir çalışma yürüten Yüksekova Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. İçişleri Bakanlığı'nın sokak hayvanları genelgesi kapsamında, Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için çevreye yem bırakıldı.<br>Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, salgın nedeniyel sokakta yaşayan hayvanların olumsuz etkilendiğini, bu nedenle hayvanların kolay ulaşabilecekleri noktalara mama ve su bıraktıklarını söyledi. Kaçan, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-04-09 13:05:51<br>

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