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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Akbıyık'tan "Polis Haftası" mesajı

İHA

Vali Akbıyık'tan "Polis Haftası" mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Akbıyık mesajında, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, kamu düzeninin sağlanmasında ve hukukun egemen kılınarak güvenli bir ortamın oluşturulmasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla halkımızın sevgi ve takdirini kazanmış olan fedakâr Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Türk Polis Teşkilatı, her geçen gün gelişen ve değişen şartlara uyum sağlayarak, ortaya çıkan yeni suç tipleriyle başa çıkabilmek için sürekli kendisini yenilemekte ve geliştirmektedir. Emniyet Teşkilatımız, sadece adi suçlarla değil, ülkemizi parçalamak, birlik ve beraberliğimize zarar vermek isteyen her türlü terör örgütü ve vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmektedir. Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Her türlü fedakârlığı benliğine kazımış, her an göreve hazır, her kanunu yaşam biçimi haline getirerek günlük hayatına devam eden, özveri ve fedakarlık örneği Polis Teşkilatımızın 175. yıldönümünü tebrik ediyorum. ‘Polis; huzur, güven verir’ sloganıyla çıktıkları yolda bu vatan uğuna şehit olmuş emniyet mensuplarımıza Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet dilerken geride kalan ailelerine sabır ve bağ sağlığı diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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