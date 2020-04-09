(Görüntülü) Hakkari Belediyesi'nden 10 bin maske dağıtımı

<br>HAKKARİ Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, halka 10 bin maskenin dağıtımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Sağlık, mili eğitim, ulaştırma ve altyapı bakanlıklarının iş birliğiyle tüm illerde maske dağıtımı olacak" dedi.<br>Hakkari'de valilik ve belediye ekiplerinin kurduğu stantlarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halka 10 bin maskenin dağıtımı yapılmaya başlandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye binası önünde kurulan stantlarda sosyal mesafeyi koruyarak, maske dağıttı. Polislerin kurduğu barikatın arkasına geçenler, sırayla Akbıyık?tan maske aldı. Vali Akbıyık, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla sağlık, mili eğitim ile ulaştırma ve altyapı bakanlıklarının iş birliğiyle bütün illerde maske dağıtımları olacak. Koronavirüs için alınan tedbirlere vatandaşımız ve kurum kuruluşlarımızda en üst düzeyde riayet ediliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği veriyor" diye konuştu. <br>Maske dağıtımına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari <br>2020-04-09 17:01:51<br>

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