Yüksekova'da 31 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide 31 kilo afyon sakızı ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Beşbulak Köyü'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, köye yakın bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 31 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili polisin yaptığı çalışmada, olayın şüphelisinin daha önceden işlemiş olduğu suçtan dolayı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-04-09 20:36:42<br>

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