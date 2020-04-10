Hakkari’de bozuk yollar onarılıyor

Hakkari’de karların erimesiyle birlikte tahrip olan yollar belediye ekipleri tarafından onarılıyor.

Hakkari’de bozuk olan yollarının onarılması için Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havalar da bile mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmesi, vatandaştan tam not aldı. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bilal Korkmaz, karların erimesiyle birlikte kent merkezi ve mahallelerde bozuk olan yolları tespit ettiklerini belirtti. Korkmaz, “Halkımızın da bu bozuk olan yollardan haklı olarak şikayeti var. Parke taşı ile yama çalışmalarımız başlamıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde tüm bozuk yolları yapacağız. Kentimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.