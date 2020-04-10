Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan anne, baba ve 8,5 aylık bebekleri, hastaneden alkışlarla uğurlandı.<br>Yüksekova Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok, taburcu edilen hastalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Tok, "Koronavirüs nedeniyle yatırdığımız 3 hastamızın bugün ilk taburculuğunu yapıyoruz. Anne, baba ve 8, 5 aylık bir bebekti. Tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde taburcu oldu. Onların anne babaları da halen tedavi görmekte. 5 günlük tedavi ve 1 haftalık süreçte takip ettik hastaları ve genel durumları düzeldikten sonra taburculuğunu uygun gördük. Hastanemizde şu an 10 vakamız var, 3'ünü taburcu ettik, 7 vakamız kaldı" dedi. Taburcu olan hastalar, Yüksekova Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-04-10 16:23:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.