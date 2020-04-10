Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedavileri tamamlanan anne, baba ve 8,5 aylık bebekleri, hastaneden alkışlarla uğurlandı.<br>Yüksekova Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Tok, taburcu edilen hastalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Tok, "Koronavirüs nedeniyle yatırdığımız 3 hastamızın bugün ilk taburculuğunu yapıyoruz. Anne, baba ve 8, 5 aylık bir bebekti. Tedavilerini aldılar ve hepsi de iyi bir şekilde taburcu oldu. Onların anne babaları da halen tedavi görmekte. 5 günlük tedavi ve 1 haftalık süreçte takip ettik hastaları ve genel durumları düzeldikten sonra taburculuğunu uygun gördük. Hastanemizde şu an 10 vakamız var, 3'ünü taburcu ettik, 7 vakamız kaldı" dedi. Taburcu olan hastalar, Yüksekova Devlet Hastanesi personeline teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-04-10 16:23:12<br>
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