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Hakkari’de 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Hakkari'de 5 kilo 400 gram eroin maddesi, 1 kilo 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari’de 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 5 kilo 400 gram eroin maddesi, 1 kilo 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan 2020 tarihinde yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Alınan bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 kilo 400 gram eroin maddesi, 1 kilo 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs hakkında TCK Madde 188 kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek” suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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