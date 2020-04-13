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Hakkari’nin caddeleri sahipsiz kedilere kaldı

İHA

– Hakkari'de korona virüs tedbirlerine vatandaşların çoğunluğu uyarken, boş kalan caddeler ise sahipsiz kedilere kaldı.

Hakkari’nin caddeleri sahipsiz kedilere kaldı

– Hakkari’de korona virüs tedbirlerine vatandaşların çoğunluğu uyarken, boş kalan caddeler ise sahipsiz kedilere kaldı.
Hakkari Valiliğinin büyük çaba harcadığı, vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmadığı ve sosyal mesafeye dikkat edildiği kentte caddeler boş kaldı. Kentin en işlek caddesi ise sokak kedilerine kaldı. Normal zamanda halkın en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde tek başına uzanan, bazen uyuklayan bazen de etrafına bakan sokak kedisi boş caddenin keyfini çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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