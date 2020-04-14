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Hakkari’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda 54 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari’de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda 54 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 41 kilo 600 gram eroin ve bir araçta ise 12 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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