Hakkari’de etiket denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında etiket denetimi başlatıldı.

Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim başlattı. Denetimlerde toplu satış ve tüketim yerlerinde sosyal mesafenin korunması, marketlerde kapasiteden fazla müşteri alınmaması, personel ve müşterilerin koruyucu ekipman kullanması, etiket yönetmeliği kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler esnasında İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.