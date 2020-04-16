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Şehit Uzman Çavuş Durhan için Hakkari'de tören

DHA

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan (27), Hakkari'de düzenlenen tören sonrası memleketi Manisa'ya uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, dün terör örgütü PKK'lı teröristlerce araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Komando Tugay...

Şehit Uzman Çavuş Durhan için Hakkari'de tören

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan (27), Hakkari'de düzenlenen tören sonrası memleketi Manisa'ya uğurlandı.<br>Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, dün terör örgütü PKK'lı teröristlerce araziye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile asker ve polisler katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törende sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından öz geçmişi okunan şehit Durhan için dualar edildi. Helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Manisa'ya uğurlandı.<br>Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı İzmir'in Foça ilçesinde görev yapan şehit Muhammet Fatih Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-04-16 11:55:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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