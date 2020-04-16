Müdür Yakar’dan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

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Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 1 maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destekler devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar da 1 aylık maaşının bağışlayarak destek verdi.

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