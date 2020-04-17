(Görüntülü) Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu

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HAKKARİ Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu dar gelirli ailelerin yardımını koşuyor.<br>Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü olanlar ile yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşmaya çalışıyor. Kentin 15 değişik mahallesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına giden Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDV) Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki il emniyet müdürlüğü toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri uygulamanın başladığı günden beri 688 aileye gıda yardımı, 4 aileye ise televizyon desteğinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari <br>2020-04-17 12:45:15<br>

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