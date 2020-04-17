Şemdinli’de bir apartman karantinaya alındı

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Şemdinli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakalar sebebiyle Beşevler Mahallesi sokak no:26/5 adresi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmış. Söz konusu apartmanımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.

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