Şemdinli’de bir apartman karantinaya alındı

<br>Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ, (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bir apartman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi Ali Hariri Caddesi 26. Sokak'taki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakalar sebebiyle Beşevler Mahallesi Sokak no: 26/5 ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR<br>2020-04-18 12:13:49<br>

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