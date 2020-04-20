Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere ekmek desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından iki ayrı mahallede yardıma muhtaç ailelere ekmek dağıtıldı.

Korona virüs tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Hakkari’de yardıma muhtaç ailelere yönelik yardımlar devam ediyor. Yüzlerce aileyi sevindiren Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı, Biçer ve Aşağı Merzan mahallelerinde yaklaşık 100 aileye ekmek yardımında bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte kent genelinde yardımlarını sürdürdüklerini belirten Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda ise uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.