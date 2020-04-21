Hakkari’de larva ile mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sineklerin üremesini engellemek için larva noktalarına yönelik ilaçlama çalışması başlattı.

Hakkari Valiliğinin talimatları doğrultusunda korona viris ile kent genelinde dezenfekte çalışması yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu defa da larva ile mücadele başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında halkın özellikle sivrisinek ve karasinek konusunda sıkıntı yaşamaması için ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde üremenin önüne geçmek istediklerini belirten yetkililer, "Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için ekiplerimiz il merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan su birikintileri, kanallar, fosseptik çukurları gibi çeşitli sulak bölgelerde larva ilaçlama işlemlerini sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamaktır. Aşağı Merzan Mahallesi Koşarlar semtinde gölet, bataklık ve su birikintilerinde lavra ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dediler.

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