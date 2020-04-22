Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden iletilen ihtiyaçların Vefa Koordinasyon Grubu tarafından ivedilikle karşılandığını söyledi. Kaya, “Personellerimiz çağrı merkezinde görevlendirilmiştir. 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar üzerinden çağrı merkezine iletilen talepler, oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından alınıp sahada görevli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, STK’lar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile il müdürlüğümüz ekiplerince karşılanmaktadır. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valimiz İdris Akbıyık’ın başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bizler de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu hizmete destek vermeye çalışıyoruz. ‘Ben sağlıklıyım bana bir şey olmaz’ diyerek sokağa çıkanların kendisine, aile bireylerine ve çevresine çok büyük zararlar vermektedir. Hayat eve sığar, evde kal Hakkari" dedi.

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