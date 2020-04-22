Spor federasyonlarından ‘korona virüsü’ açıklaması

Basketbol Federasyonu Temsilcisi Yakup Aktaş ve Futbol Federasyonu Temsilcisi Şahin Arslan, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüsü nedeniyle ortak basın açıklaması düzenlediler.

Aktaş ve Arslan, yayımladıkları ortak açıklamada, dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüsü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Sağlık Bakanlığının başarılı çalışmalarıyla ülkemizde virüsle yapılan mücadelede sevindirici sonuçlar sergilendiğini söylediler. Açıklamada, “Korona virüsü çıktığı günden bugüne kadar Hakkari’de büyük çalışmalar yapan gerek valilik gerek belediye bünyesinde yapılan çalışmalarda çok başarılı olan Valimiz İdris Akbıyık’a spor camiası temsilcileri olarak minnettarız. Hakkari’de bu süreçte belediyenin yaptığı halkı bilinçlendirme, şehir geneli dezenfekte çalışmaları ve mağdur ile dar gelirli ailelere yardım çalışmaları ciddi anlamda çok başarılıdır. Biz spor federasyonları temsilcileri olarak federasyonlarımıza bağlı spor kulüp başkanları ile görüşerek, kendi branş antrenörlerine ve antrenörler ise bütün yaş sporcularına telefon ve mesajlarla ulaşarak çocuklarımızın evde kalmaları ve anne ile babalarını evde tutma ve dışarı çıkmamaları konusunda gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Biz spor federasyonları olarak her süreçte devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuz gibi bu süreçte de ilimizde valiliğimiz ve belediyemiz tarafından bize verilecek her göreve hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” denildi.

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