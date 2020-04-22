Hakkari'de 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polis ekipleirnce düzenlenen 2 operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Akpınar Köyü Güldalı Mezrasında bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 52 kilo eroin ele geçirilirken, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri de Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü civarında da yaptığı operasyonda katır üzerinde 62 kilo 900 gram olan eroin ele geçirildi. 2 operasyonda toplam 114 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-04-22 19:25:00<br>

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