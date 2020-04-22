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Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

DHA

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli ilçesi Boğazköy Köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha...

Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli ilçesi Boğazköy Köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-04-22 19:57:22<br>

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