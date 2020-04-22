(Görüntülü) Masal kahramanı kostümleriyle çocuklara hediye dağıttılar

HAKKARİ polisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara, 23 Nisan dolayısıyla evlerinde ziyaret edip, oyuncak hediye etti. Oyuncaklar, masal ve çizgi film kahramanı kostümlerini giyen ekiplerce dağıtıldı. <br>Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı evde geçirecek çocuklara unutamayacakları sürpriz yaşattı. Masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen ekipler, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık?ın selamını çocuklara ileten ekipler, sosyal mesafe kuralına da dikkat etti. Aileler ve çocuklar ise sürpriz dolayısıyla mutlu olduklarını belirtip, yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi. <br>Hakkari Belediyesi'ne bağlı Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'ndan Diyar Kaplan, 400 çocuğa oyuncak dağıttıklarını belirterek, "23 Nisan'da evden çıkamayan çocukların mağduriyeti çok daha büyük. Onları sevindirmek ve moral verebilmek için arkadaşlarımızla çizgi film kahramanları kostümleri giyerek, sürpriz yapıp, hediyeler dağıttık. Onların bu mutluğu bizi çok sevindirdi" dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Hakkari <br>2020-04-22 21:29:59<br>

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