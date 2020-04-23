Hakkari'de 23 Nisan etkinlikleri

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında Hakkari'de de kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törene İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Burhan Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkanı Nazım Demir, İyi Parti İl Başkan Yaşar Yorulmaz katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında kabul ederek tebrikleri kabul etti. Müdür Gür ve beraberindekilere Vali Akbıyık tarafından değişik hediyeler verildi.

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