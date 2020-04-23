Irak sınırındaki balkonlarda 23 Nisan

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<br>Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde evlerin balkonları, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutladı. <br>Hakkari'nın Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalan çocuklar, 23 Nisan'ı aileleriyle kutladı. İlçede evlerin balkonlarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü. Çocuklar, evlerinin balkonunda önce İstiklal Marşı'nı sonra da '23 Nisan' şiirlerini okudu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Abdullah KAYA<br>2020-04-23 13:38:23<br>

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