Başkan Saklı, çocukları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı

<br>Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı.<br>Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları evlerinde ziyaret etti. Çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler veren Başkan Saklı, onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlar ise evlerini ziyaret eden Başkan Saklı´ya teşekkür etti.<br>Başkan Saklı, tüm dünyayı etkisi altına alan virüsten dolayı eskisi gibi alanlarda 23 Nisan coşkusunu yaşayamadıklarını söyledi. Çocukların bayram sevincinden ayrı kalmamaları için ilçedeki birçok eve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Saklı, "Evleri gezdik hediyeleri takdim ettik. Tabi gönül isterdi ki bu virüs olmasaydı, yine her seneki gibi alanlarda kutlansaydı. Çünkü 23 Nisan dünyada örneği olmayan bir çocuk bayramı. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir gün yok. Fakat bizim ülkemizde böyle bir güzellik var. Yine de çok şükür iyiyiz, inşallah en kısa zaman da bunu atlatacağız. Virüsün bölgemizde çıktığı gün ile beraber inşallah çocuklarımıza hep beraber bayramı yaşatacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR<br>2020-04-23 14:54:41<br>

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