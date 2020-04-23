Polis araçları 23 Nisan için süslendi

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Hakkari’de yoğun yağışa rağmen süslenen resmi araçlarla mahalle mahalle gezilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Hakkari polisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle araçlarını süslenip, dışarıya çıkmayan çocuklar için sokak sokak gezerek bayramı kutlandı. Konvoy şeklinde gezen görevliler, çocukların bayramını kutlayıp hediyeler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

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