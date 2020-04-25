Şemdinli'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah mühimmat ele geçirildi

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<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde teröristlere ait toprağa gömülü halde 2 AK-47 otomatik silah, 1 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 otomatik silaha ait şarjör, 30 AK-47 silahına ait fişek, 22 G-3 silahına ait fişek, patlayıcı yapımında kullanılan değişik nevi ve miktarlarda patlayıcı madde , 4 el bombası, 2 parça basınç etkili bomba ile 4 pil bloğu ele geçirildi. Drone ile havadan görüntülenen bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-04-24 23:56:19<br>

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