Yüksekova'da, nesli tükenme tehlikesindeki 'Hint Balıkçıl' kuşu görüntülendi

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Hint Balıkçıl' kuşu görüntülendi.<br>Yüksekovalı doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Bostancık köyünden dönerken, ağaç dalları arasındaki kuşu gördü. Kuşu fotoğraflayan Atıl, bunun 'Hint Balıkçıl' türü olduğunu öğrendi.<br>Ağaç dalları arasında kendisini gizleyen kuşu görüntülemeyi başardığını söyleyen Vedat Atlı, "Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesine daha önce hiç gitmemiştim. Tavsiye üzerine bölgeyi fotoğraflamak için gittik. Derin ve çiçek açmış vadileriyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için kuş ararken, bir ceviz ağacının dalında hareketsiz bir şekilde duran kuşu gördüm. Görüntülenmemek için harika bir şekilde kamufle olmuştu. Birkaç açıdan fotoğraflayıp, ilçe merkezine döndüm. Yaptığım araştırmalar ile de kuşun, nesli tükenmekte olan 'Hint Balıkçıl' kuşu olduğunu öğrendim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-04-25 10:43:27<br>

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