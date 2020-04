EBA TV'yi izleyemeyen Şemdinlili öğrencilere belediyeden televizyon desteği

<br>Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'den derslerini takip edemeyen 4 aileye, Şemdinli Belediyesi tarafından televizyon hediye edildi.<br>Şemdinli ilçesinin farklı mahallelerinde oturan ve evlerinde televizyon olmadığı için çocuklarının uzaktan eğitim programına katılamadıklarını belirten 4 ailenin durumu belediyeye bildirdi. Bunun üzerine Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın girişimleriyle televizyonu olmayan ailelere televizyon desteği sunuldu. Evleri dolaşarak ailelerle sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen belediye ekipleri, televizyonların kurulumunu yaptırarak, çocukların dersleri takip etmelerini sağladı. Belediye Başkanı Tahir Saklı, eğitimin her zaman en öncelikli konularından biri olduğunu söyledi. <br>Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin EBA TV'den verilen derslerden geri kalmasını istemediklerini belirten Saklı, "4 aileye televizyon hediye ederek yaklaşık 10 öğrencinin derslerini takip etmelerini sağladık. Bundan sonra da elimizden gelen desteği sunacağız. Bu süreçte ilçe merkezinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi bin aileye de gıda yardımında bulunduk. Bunun yanında yardım hattı kurarak 65 yaş üstü ve dışarı çıkamayanların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu zorlu günlerde Şemdinli Belediyesi olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. İnsanların evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz her zaman ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın en önemli yolu temastan kaçınmamız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR<br>2020-04-25 16:12:00<br>

