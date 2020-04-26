Yüksekova'da heyelan; 11 köy ve mezranın yolu kapandı

<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.<br>Yüksekova´da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından yumuşayan kaya ve toprak, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yolda bugün heyelana neden oldu. Yol kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı. Bu araçlar ise iş makinesiyle çekildi.<br>Onbaşılar köyünün muhtarı Husret Şen, "Heyelan ile yolumuz kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN<br>2020-04-26 14:32:51<br>

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