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Şemdinli'de ters laleler açtı

İHA

Şemdinli'de ters laleler açtı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte 'ağlayan lale' olarak adlandırılan ters laleler açtı.
Şemdinli'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekelli köyü Günyazı mezrasında yetişen laleler güzel görüntü oluşturdu. Parlak, mızrak şeklinde yeşil yaprakları olan ve ortalama olarak 70100 santimetre büyüyebilen ters lalenin her dalında, 5 veya 8 adet yüzü toprağa dönük lale bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde doğal şekilde yetişebilen ters lale, Türkiye'de ise Van, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman bölgelerinde yetişiyor.
Doğal ortamlarda yetişen ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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