Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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<br>Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Derindere mevkii ve Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, 1 sehpalı doçka makinalı silahı, 1 antitank roketatar düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet 3 kilogramlık uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 5 adet fünye, 18 adet büyük pil, 1 adet akü, 194 metre kablo, 1 mayon kutusu ve boş mayon, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve silaha ait şarjör, 53 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 biksi mühimmatı, 5 sprey boya ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN<br>2020-04-27 16:48:12<br>

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