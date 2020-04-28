Hakkari’de TNT ve C4 ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsal alanında yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez oğul köyü kırsal alanında yapılan operasyonda; 1 adet 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış TNT, C4 ve fitil ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet uzaktan komuta alıcısı ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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