Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Biçer Mahallesi'ndeki kayalık bölgede hayvanlarını otlatan Özgür Açar, eve döndüğü sırada bir keçinin kaybolduğunu fark etmesi üzerine arama çalışması başlattı. Dağlık alanda keçiyi iki gün boyunca arayan Açar, kayalıklarda mahsur kaldığını görünce AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

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