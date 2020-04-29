İtfaiye erlerinin zorlu Ramazan mesaisi

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Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oruçlarını açtıktan sonra kent merkezini tazyikli suyla yıkadı.

Hakkari’de her türlü zor şartlara rağmen canlarını hiçe sayarak görevlerini ifa eden itfaiye ekipleri, kurdukları sofrada iftarlarını açtıktan sonra gelen ihbarların yanı sıra kent merkezini tazyikli suyla yıkıyorlar. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında geceli gündüzlü kent merkezini tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise her türlü önlemi alan Hakkari Valiliğine teşekkür ettiler.

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