Otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabaha karşı Yüksekova ilçesi girişinde meydana geldi. Van istikametinden gelen A.K.’ye ait otomobil, ilçe girişinde karşıdan gelen tırla çarpıştı. Kazada F.K. isimli şahıs hayatını kaybederken, sürücü A.K. ise ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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