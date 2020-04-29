Şemdinli´de üretilen 3 bin maske vatandaşa dağıtıldı

<br>Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezi´nde üretilen 3 bin maske, ilçede esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'in talimatıyla Aile Destek Merkezi´nde (ADEM) maske üretimine başlandı. Üretilen maskeler ile Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen maskeler Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren tarafından ilçe esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.<br>Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, maske üretiminin yapıldığı Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret ederek bilgi aldı. Aile Destek Merkezi´nde günlük bin maskenin üretileceği ve üretilen maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya devam edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR<br>2020-04-29 12:14:47<br>

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