Hakkari’de koruyucu sağlık ekipmanı denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri iftar saatine yakın birçok iş yerinde koruyucu sağlık ekipmanı denetimi yaptı.

Bir taraftan korona virüs tedbirleri diğer taraftan ise Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerini arttıran belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta ile Veteriner İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa iftar saatine yakın çarşı merkezde faaliyet gösteren tatlıcı, fırın, çiğköftecilerde sosyal mesafe, koruyucu sağlık ekipmanı denetimi gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri, kent genelinde korona virüs salgınına karşı ekmek ve unlu mamullerin üretildiği alanlar başta olmak üzere gıda maddeleri üretim ve satışı yapılan işletmelerde hijyen, maske, eldiven kullanımı, gramaj, son kullanma tarihleri ile sosyal mesafe kuralı gibi konularda denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade ettiler.

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