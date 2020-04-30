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Hakkari’de yol onarım çalışması

İHA

Hakkari'de meydana gelen yağışlar nedeniyle bozulan yollar, belediye ekipleri tarafından onarılıyor.

Hakkari’de yol onarım çalışması

Hakkari’de meydana gelen yağışlar nedeniyle bozulan yollar, belediye ekipleri tarafından onarılıyor.
Bir süre önce karların erimesi ve etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahrip olan Yukarı Merzan Mahallesi’ndeki yol, Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Bölgeye giden ekipler, dere yatağına yeni büzler yerleştirerek tahrip olan yolun yeniden onarılarak en kısa sürede ulaşıma açılacağını belirttiler.
Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bilal Korkmaz, kar yağışı ve etkili olan yağışlar nedeniyle birçok noktada yolların tahrip olduğunu belirterek, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda program dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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