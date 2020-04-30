81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi

Hakkari’deki Jirki aşireti lideri 81 yaşındaki Mehmet Adıyaman, korona virüsü 5 günde yenmeyi başardı.



İkamet ettiği Hakkari’nin Kırıkdağı köyündeki evinden alınarak hastaneye getirilen 81 yaşındaki aşiret lideri Mehmet Adıyaman’ın yapılan tahlil sonuçları pozitif çıkmıştı. 5 gün boyunca tedavi altında tutulan Adıyaman, virüsü yenmeyi başardı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Adıyaman, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan, valimizden, hastane yönetiminden, sağlık çalışanlarından razı olsun. Hastanede 5 gün içinde korona virüsü yenerek taburcu oldum" dedi.



Hakkari Devlet Hastanesinden Uzman Dr. Furkan Çağrı Oğuzlar, "Normalde hastaları bir haftada taburcu ediliyor, ancak hem ilerlemiş yaşı hem kronik hastası olmasına rağmen tedaviye iyi cevap vererek korona virüsü yenmesi bize umut vermiştir" ifadelerini kullandı.



Hastane Müdürü Nejdet Demir, Müdür Yardımcısı Mustafa Yoldaş ile hastane çalışanları sağlına kavuşan Adıyaman’ı alkışlarla uğurladı.

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